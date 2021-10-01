Як вивести українське правосуддя з кризи та відновити довіру громадян до судів? Про це говорили учасники «Х Щорічного судового форуму», який 30 вересня розпочав роботу у Києві

Гостями першого дня заходу, організованого Асоціацією правників України спільно з Проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя».

Гостями першого дня заходу, організованого Асоціацією правників України спільно з Проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя», стали понад 20 експертів: судді, адвокати, народні депутати, представники виконавчої влади, громадського сектору та міжнародних організацій.

Президент Асоціації правників України Анна Огренчук у вітальній промові наголосила на кадрових проблемах у судах, а також на нестачі фінансування судової системи загалом.

«У суддях не вистачає третини суддів. Це призводить до надмірного навантаження та порушення строків розгляду спорів. За даними щорічної доповіді Вищої ради правосуддя, суди фінансуються тільки на 65%. Сьогодні терміново необхідно шукати стратегічні шляхи розв’язання проблеми фінансування у довгостроковій перспективі», - зазначила Огренчук.

Спеціальним гостем заходу став Віце-прем’єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков. Він наголосив, що

Венеційська комісія розгляне законопроєкт «про перехідний період» 15 жовтня.

За слова урядовця, кабінет міністрів вже розпочав роботу над законопроєктом «про процедури». «Не чекаючи ухвалення законопроєкту «про перехідний період», ми (уряд – ред.) вже працюємо над законопроєктом «про процедури». Це більш детальний, більш глибокий закон, у якому буде проговорюватись, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не існувало», - заявив Рєзніков.

Перший день форуму розділили на 3 сесії:

- Взаємозв’язок розвитку суспільства та судової влади. Учасники сесії, серед іншого, розмірковували над роллю Конституційного суду у стримуванні політичних сил та механізмами забезпечення незалежності судової гілки влади;

- Нові інструменти спрощення доступу до правосуддя. Запрошені спікери розповіли про розробку електронних сервісів, які мають на меті спростити доступ громадян до правосуддя та роботу юристів. Окрему увагу приділили особливостям розробки та впровадження модулів Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи, Електронного суду, а також нових сервісів у додатку «ДІЯ». «В ДІЇ можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, у якому ви берете участь. Другий сервіс – це сплата штрафу за постановою про адміністративне правопорушення. Ключовий же сервіс, но мою думку, це отримання електронного судового рішення, яке можна буде валідувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі», - розповіла керівниця проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Літвінова.

- Медіація: принципи ради Європи та можливі шляхи їх імплементації Україною. Учасник панелі, народний депутат Андрій Костін, наголосив, що у владі є консенсус щодо необхідності ухвалення профільного закону. «Якщо ми будемо використовувати інструменти медіації – ми будемо поступово