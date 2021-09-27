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09:00 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Между «ДНР» и «ЛНР» убирают «таможенные посты»

Власти псевдореспублик договорились о создании «единой таможенной зоны» и «единого экономического пространства».

Сепаратисты начали демонтировать «таможенные посты» между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили сепаратистские СМИ.

Так, по словам главы «Государственного таможенного комитета ЛНР» Юрия Афанасьевского, «посты» упразднены с 1 октября в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства» между двумя «республиками».

Напомним, в середине сентября главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договора о создании «единой таможенной зоны» и «единого экономического пространства».

Также оккупированные территории договорились синхронизировать свое «законодательство» в этих сферах.

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Тэги: ДНР, ЛНР, таможенные посты
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