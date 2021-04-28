Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене

Чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его кураторов интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено обвинение в государственной измене. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что экс-чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших украинских органах власти. Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала его противоправную деятельность.

По информации правоохранителей, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его кураторов интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Бывшему чиновнику вручен обвинительный акт. Материалы уголовного производства по факту госизмены (ч. 1 ст. 111 УКУ) направлены в суд.

Как сообщалось ранее, одному из экс-руководителей Партии регионов объявили подозрение в госизмене.

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