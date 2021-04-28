НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:00 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене

Чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его кураторов интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено обвинение в государственной измене. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что экс-чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших украинских органах власти. Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала его противоправную деятельность.

По информации правоохранителей, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его кураторов интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Бывшему чиновнику вручен обвинительный акт. Материалы уголовного производства по факту госизмены (ч. 1 ст. 111 УКУ) направлены в суд.

Как сообщалось ранее, одному из экс-руководителей Партии регионов объявили подозрение в госизмене.

Источник:
Тэги: суд, чиновник, снбо, госизмена
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.04.2021 14:00
Чиновник ГСЧС пойдет под суд за мошенническую схему приобретения жилья
ТОР
11.12.2020 14:30
На Луганщине чиновницу осудили за госизмену и отпустили
ТОР
27.02.2020 13:38
Чиновник майнил криптовалюту на рабочем компьютере и серверах администрации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com