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19:30 01 Октября 2021 0 Комментарии
Газпром снова резко снизил транзит газа в Европу
Поставки в Германию по трубопроводу Ямал-Европа упали до минимума на фоне дефицита запасов в Европе.
Российский Газпром в пятницу. 1 октября, в четыре раза сократил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа. Как сообщает РИА Новости, это в компании объясняют оптимизацией транспортных мощностей.
В пятницу Германия получает по трубопроводу около 0,5 млн кубометров в час против 2,2 млн днем ранее.
В Газпроме говорят, что поставки газа осуществляются в соответствии с заявками по действующим контрактам.
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Тэги: Газпром, транзит газа
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