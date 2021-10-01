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20:30 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Грузии задержали Саакашвили

Бывший президент страны утром заявил о прибытии в Батуми, несмотря на угрозы властей его задержать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, задержан на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет Новости Грузия.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и он переведен в пенитенциарное учреждение», - сказал он.

Гарибашвили не сообщил никаких подробностей задержания, только отметил, что грузинские правоохранители провели операцию «на высшем уровне». По его словам, силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии из Украины.

«Продолжались соответствующие мероприятия, ведомства работали координированно. Выбрано было такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны», – сказал он, поблагодарив силовиков за проведенную операцию.

Сегодня утром Саакашвили заявил, что приехал в Грузию и находится в Батуми. При этом МВД страны и СМИ сообщали, что он не покидал территорию Украины.

На днях Саакашвили сообщил, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда завершится голосование на местных выборах в Грузии. Тогда он опубликовал скриншот электронного билета.

В свою очередь представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

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Тэги: Грузия, Саакашвили, задержание
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