В США запретят продажу IQOS

Запрет ввели из-за спора о патенте – компанию Philip Morris обвинили в посягательстве на интеллектуальную собственность.

В США Комиссия по международной торговле (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать в стране IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 1 октября.

Регулятор принял решение по делу о патенте, инициированном конкурентом компаний – R.J. Reynolds Tobacco Co.

«Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации», – объяснили в RJ Reynolds Tobacco, почему подали иск против Altria и Philip Morris.

Иск еще должен пройти административную проверку, которая продлится два месяца. Если решение регулятора останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США.

Аналогичный иск против Philip Morris подала British American Tobacco сразу на нескольких международных рынках. При этом суды Великобритании и Греции стали на сторону Philip Morris.

В свою очередь в Altria и Philip Morris уже заявили, что будут обжаловать решение регулятора, так как считают патенты Reynolds American недействительными.

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