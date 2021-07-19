ГБР закончила расследование очередного дела против Тупицкого

Отстраненного главу КСУ подозревают в незаконном подписании бухгалтерских документов и организации выплат суда.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства – Казначейство. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

Там напомнили, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский отстранил председателя КСУ Александра Тупицкого от должности «ради восстановления справедливости».

«Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить руководить Конституционным Судом Украины. Для этого бывший Председатель Суда дал руководителю бухгалтерской службы КСУ – главному бухгалтеру незаконное указание об использовании его личного ключа с квалифицированным электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства – Казначейство с целью подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени, также он передал ей защищенный носитель с собственным электронной подписью», – говорится в сообщении.

Отмечается, что главный бухгалтер КСУ в период с 29 декабря 2020 до 9 февраля 2021 осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи отстраненного в то время от должности Председателя КСУ бухгалтерские документы.

Кроме того, были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судьи, заработной платы сотрудникам Секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и других выплат.

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