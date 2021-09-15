Бюджет перевыполнен за три квартала на 46 млрд

Лишь в сентябре бюджет был перевыполнен на 6,4%, или на 6,2 миллиарда гривен, что на 36% больше, чем годом ранее.

За три квартала 2021 года бюджет перевыполнен по доходам на 5,3%, или на 46,65 млрд грн, от плана и на 20,8% превышают прошлогодний уровень. Об этом сообщается на сайте Госказначейства в пятницу, 1 октября.

В частности, в сентябре бюджет перевыполнен на 6,4%, или на 6,2 млрд грн, и составили 103,83 млрд грн, что выше планового показателя и на 35,9% больше сентября прошлого года.

Общий фонд госбюджета в сентябре пополнился 83,27 млрд грн, что на 1,1%, или 0,87 млрд грн, больше плана и на 36,3% – показателя сентября-2020.

В целом за девять месяцев этого года госбюджет получил 924,41 млрд грн, в том числе по общему фонду – 783,3 млрд грн, что на 3,8%, или на 28,55 млрд грн, больше плана и на 17,8% – показателей январь-сентября-2020.

Доходы местных бюджетов за девять месяцев этого года были на 4,4% выше ожидаемого уровня – 242,37 млрд грн, что на 19,3% выше девяти месяцев 2020-го. В сентябре местные бюджеты получили 26,92 млрд грн, что на 2,9% меньше плана и на 10,6% больше прошлогоднего уровня.

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