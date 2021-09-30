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01:27 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США успешно испытали таблетки от COVID-19

Фармацевтическая компания MSD заявила о намерении просить разрешение на использование лекарственного средства молнупиравир.

На сайте компании сообщается, что эти таблетки снижают риск госпитализации на 50%.

Во время третьей стадии клинических исследований только 7,3% пациентов, принимавших молнупиравир, понадобилась госпитализация. Ни один из них не умер.

В группе, принимавшей плацебо, уровень госпитализаций был вдвое выше – 14,1%. Восемь человек погибли.

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID-19, в том числе против доминирующего сейчас штамма «Дельта».

Все участники исследования не были вакцинированы и имели хотя бы одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни), что увеличивало их шансы на развитие более тяжелой формы COVID-19, или им было более 60 лет.

Исследование проводилось в 170 странах мира.

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Тэги: таблетка, коронавирус
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