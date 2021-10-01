Принцесса Японии отказалась от титула ради замужества

Японская принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико, выйдет замуж за своего бывшего однокурсника Кея Комуру.

Ради этого 29-летняя принцесса отказывается от своего королевского статуса.

Агентство императорского дома заявило, что дату свадьбы назначили на 26 октября, передает CNN.

Императорский дом объявил о возможной свадьбе принцессы Мако с простолюдином Кеем Комуру еще 2017 года. Принцесса встретила своего избранника во время 5-летнего обучения в Международном христианском университете в Токио.

Сначала пара собиралась пожениться в 2018 году, но свадьбу отложили как минимум до 2020-го, из-за финансовых трудностей в семье жениха.

Молодожены, как ожидается, переедут в США, где господин Комуру работает адвокатом.

Как сообщается, принцесса откажется от традиционной единовременной выплаты в размере до 150 млн иен (1,3 миллиона долларов), которую обычно выплачивают членам королевской семьи после того, как они покидают императорский дом.

Согласно японскому законодательству, женщины с императорской семьи теряют свой статус после бракосочетания с «простолюдином».

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