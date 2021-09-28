Саакашвили в тюрьме объявил объявил себя политзаключенным и начал голодовку

Михаил Саакашвили, задержанный в Грузии, объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

«Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины он требует встречи с консулом Украины», – сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она отметила, что основанием объявить голодовку стало несогласие Саакашвили с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами в уже рассмотренных в суде дел.

По словам омбудсмена, Михаил Саакашвили пока не имеет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.

«Его задержали сегодня в Тбилиси, в арендованной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила применена не была», – сказала Ломджария.

По ее словам, бывший президент «не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию».

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