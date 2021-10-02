У Саакашвили роман с депутатшей от «Слуги народа»

Лиза Ясько опубликовала видео с экс-президентом Грузии, в котором говорится о том, что они любят друг друга и теперь вместе.

«Мы вместе, что мы влюблены друг в друга и что у нас общая жизнь. И хочу всем пожелать счастья», – сказал Саакашвили по-украински.

Он также сообщил о своих чувствах к Лизе и «новом старте» по-грузински и по-английски.

Как известно, Михаил Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Руловс.

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