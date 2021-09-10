Лукашенко поклялся не быть президентом до смерти

Поклявшись не оставаться при власти до смерти, Лукашенко тут же пригрозил, что будет «вечным президентом».

Александр Лукашенко в интервью CNN поклялся, что не будет президентом Беларуси до смерти и готов уйти с должности при некоторых условиях.

Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси второй президент, он сказал: «Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас».

Он добавил, что должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что создавалось при нем.

«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни», – сказал он.

Также Лукашенко предложил взять за «предельный ориентир» возраст действующего президента США Джо Байдена.

«Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент – сколько ему?.. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста», – сказал он и добавил, что «президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ, но если он здоров и может управлять страной».

Кроме того, Лукашенко не считает, что граждане Беларуси живут в атмосфере страха.

«Атмосфера страха – вранье. Мэтью, вы врете. Вы же по Минску ходили? Без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так чего бояться нашим людям?» – сказал он в ответ на слова журналиста о том, что его попытки записать краткие интервью с прохожими на улицах Минска завершились неудачей. По словам Лукашенко, безопасность – это «фишка» и «достояние» Беларуси, поскольку «наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в детских колясках, не боятся выходить на улицу». Лукашенко обвинил журналиста в том, что у него «задание» его в чем-то обвинить, а люди с ним не говорили, потому что знают, что телеканал подаст все так, как ему нужно.

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