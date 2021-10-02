Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа

С потерей транзита российского газа в Венгрию Украина потеряла и возможность виртуального реверса оттуда.

Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита в Венгрию закрыло возможность реверса из этой страны. Об этом в пятницу 1 октября, заявила представитель Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире Украина 24.

По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

«К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения», – сказала