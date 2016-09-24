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20:16 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые заявили, что Земля потускнела

Снижение отражательной способности планеты стало для ученых большой неожиданность. Это объясняют глобальным потеплением.

емля потускнела за 30 лет, определили ученые из Испании и США, пишет Forbes.

Причиной этого называется снижение отражательной способности планеты из-за нагревания океанов и глобального потепления.

«Снижение отражательной способности стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато», – заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

Ученые проанализировали данные, полученные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Ученые считают, что планета потускнела из-за уменьшения ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

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Тэги: Ученые, планета
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