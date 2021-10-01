Власти Грузии считают, что Саакашвили приехал устроить госпереворот

Бывший президент вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов и был задержан. В правящей партии считают, что он приехал для госпереворота.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

«Михаил Саакашвили – человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот», – заявил Кохабидзе.

«Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры будут проводиться в соответствии с правовыми нормами. Что касается спецоперации, то у спецоперации есть свои правила. Для достижения цели конфиденциальность должна быть максимально защищена», – прокомментировал Кохабидзе задержание Саакашвили.

Как сообщили в Минюсте Грузии, Саакашвили содержится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси.

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда, по словам грузинского министра, бывшего президента перевели из соображений безопасности.