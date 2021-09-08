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14:40 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Катар впервые в истории избирает парламент

В Катаре решили сформировать законодательный орган из 45 членов, 15 из которых назначит эмир.

В Катаре в субботу, 2 октября, впервые в истории проходят парламентские выборы, сообщает Reuters.

По итогам голосования будут избраны тридцать членов парламента, а правящий эмир продолжит назначать еще 15 членов Совета, который будут иметь законодательные полномочия и утверждать общую государственную политику и бюджет.

При этом Совет не влияет на исполнительные органы, которые определяют политику обороны, безопасности, экономики и инвестиций для небольшого, но богатого производителя газа, который запрещает политические партии.

Среди 183 кандидатов в парламент 18 женщин, выборы проходят в 30 округах страны.

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Тэги: выборы, парламент, Катар
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