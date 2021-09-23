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00:13 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Слуги народа» собмрают подписий за отставку спикера Рады

Фракция «Слуга народа» начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Глава фракции Давид Арахамия привез в Трускавец подписные листы, которые он запросил для сбора подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова.

Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили.

Фракция собрала уже более 150 подписей. Об этом сообщил депутат Алексей Устенко. Для регистрации проекта постановления об отставке Разумкова необходимо как раз 150 подписей.

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Тэги: Верховная Рада, партия Слуга народа, Дмитрий Разумков
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