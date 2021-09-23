23.09.2021 03:48
Главная » Украина » Политика
00:13 03 Октября 2021 0 Комментарии
«Слуги народа» собмрают подписий за отставку спикера Рады
Фракция «Слуга народа» начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Глава фракции Давид Арахамия привез в Трускавец подписные листы, которые он запросил для сбора подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова.
Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили.
Фракция собрала уже более 150 подписей. Об этом сообщил депутат Алексей Устенко. Для регистрации проекта постановления об отставке Разумкова необходимо как раз 150 подписей.
Источник:
Тэги: Верховная Рада, партия Слуга народа, Дмитрий Разумков
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРСпикер Верховной Рады не собирается в отставку
ТОРСпикер Верховной Рады снова заразился коронавирусом
11.09.2021 01:28