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02:28 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На выборах в Грузии лидирует правящая партия

После завершения голосования на местных выборах в Грузии телеканалы обнародовали данные экзит-полов.

По опросу, проведенному по заказу телекомпании «Имеди», на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта», набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» (бывшая партия Михаила Саакашвили) – 27,1% голосов.

Грузинский телеканал «Мтавари архи» заказал проведение экзит-пола и также подтвердил первое место правящей партии – 38,6%, а партия «Единое национальное движение – 33%.

Еще один грузинский телеканал «Формула» заказал опрос, по которому также лидирует «Грузинская мечта» – 43%, «Единое национальное движение» – 39%.

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Тэги: Грузия, выборы
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