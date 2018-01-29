Трамп судится из-за удаленного аккаунта в Twitter
В США бывший президент Дональд Трамп обратился в федеральный суд во Флориде, чтобы компания Twitter восстановила его аккаунт, закрытый в начале года
Адвокаты Трампа подали ходатайство о предварительном судебном запрете против Twitter и ее генерального директора Джека Дорси. В заявлении говорится, что Twitter «вынудили» заблокировать аккаунт Трампа, сообщает The Hill.
В иске говорится, что аккаунт Трампа был запрещен якобы под давлением членов Конгресса США, которые действовали совместно с федеральными должностными лицами.
Как утверждают адвокаты Трампа, Twitter «подверг цензуре» на тот момент действующего президента США.
В документе также утверждается, что Twitter избирательно применял свою политику, отмечая, что талибы появились на платформе в августе.