Трамп судится из-за удаленного аккаунта в Twitter

В США бывший президент Дональд Трамп обратился в федеральный суд во Флориде, чтобы компания Twitter восстановила его аккаунт, закрытый в начале года

Адвокаты Трампа подали ходатайство о предварительном судебном запрете против Twitter и ее генерального директора Джека Дорси. В заявлении говорится, что Twitter «вынудили» заблокировать аккаунт Трампа, сообщает The Hill.

В иске говорится, что аккаунт Трампа был запрещен якобы под давлением членов Конгресса США, которые действовали совместно с федеральными должностными лицами.

Как утверждают адвокаты Трампа, Twitter «подверг цензуре» на тот момент действующего президента США.

В документе также утверждается, что Twitter избирательно применял свою политику, отмечая, что талибы появились на платформе в августе.

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