Мир охватил энергетический кризис

В мире наблюдается дефицит ресурсов и дисбаланс экономики. В Европе заканчивается газ, в Китае – уголь.

Цены на нефть впервые с 2018 года поднялись выше 80 долларов за баррель и ОПЕК предупредила, что без увеличения инвестиций в добычу цены на нефть могут дойти до заоблачных высот.

По прогнозам Goldman Sachs, цены на нефть к концу года могут дойти до 90 долларов за баррель. Аналитики Bank of America выпустили свой прогноз, в котором говорится, что энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до уровня более 100 долларов за баррель и привести к мировому экономическому кризису.

При этом стоимость газа выросла почти вдвое и дошла до уровня, эквивалентного цене барреля нефти в 190 долларов, пишет агентство Bloomberg 1 октября.

К росту цен на нефть могут привести три фактора: переход с газа на нефть из-за высоких цен, скачок потребления нефти из-за холодной зимы и повышение спроса на авиаперевозки, которое ожидается после того, как США откроют свои границы в ноябре.

При сложении этих факторов «цены на нефть могут подскочить и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире», полагают в Bank of America.

Объем запасов в европейских газовых хранилищах находится на историческом минимуме для этого времени года. Дефицит вызван неработающими мощностями ветровой энергетики, закрытием угольных и атомных электростанций и сокращения поставок газа из России, отмечает Wall Street Journal.

В Европе потребность в газе все больше возрастает. Из-за резко возросшего спроса европейские цены на газ за прошедший годы выросли почти на 500 процентов, достигнув рекордной отметки.

Дефицит энергоресурсов на континенте заставляет правительства выступать с предупреждениями об отключении электроэнергии и о закрытии промышленных предприятий.

В Азии импортеры сжиженного природного газа платят за поставки рекордные для этого времени года цены, а некоторые страны уже начинают запасаться более грязными видами топлива, такими как уголь и топочный мазут, делая это на тот случай, если им не удастся закупить достаточно газа.

В Китае уже начали закрывать некоторые заводы, потому что местные власти установили нормы на энергопотребление. Работавшие на газе генерирующие мощности в Азии переходят на нефтяное топливо, а это тоже подталкивает цены вверх.

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