Во Франции раскрыта одна из самых громких криминальных загадок последних десятилетий

Идентифицирован серийный убийца по прозвищу «Рябой». В 1980-1990 гг. он совершил несколько убийств и изнасилований.

Преступником оказался бывший полицейский. Франсуа Веров находился в бегах 35 лет, дело оставалось одним из самых громких нераскрытых дел, которые расследовала парижская уголовная полиция.

Следствие располагало фотороботом подозреваемого, составленным еще в 1980-х годах после изнасилования и убийства в Париже 11-летней девочки.

Полиция располагала образцами ДНК с мест преступления, благодаря которым и удалось выявить серийного убийцу.

В последние месяцы следователи начали собирать образцы ДНК у 750 бывших военных, служивших в жандармерии парижского региона, а также вызывать их на опрос.

Франсуа Веров, 1962 года рождения, был среди тех, кто 24 сентября получил повестку. 27 сентября его жена заявила о пропаже мужа.

Тело бывшего жандарма нашли в минувшую среду, 29 сентября, в съемной квартире в Ле Гро-дю-Руа на юге Франции.

Он оставил предсмертную записку, в которой раскаивался в содеянном.

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