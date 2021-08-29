Назван лучший учитель Украины

Артур Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому языку.

Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Об этом накануне сообщила Украинская правда.

Указано, что Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому. Педагог ведет Telegram канал ВНО Украинский, также записал Подкасты по украинской литературе, потому что эта форма сейчас в тренде, он называет ее интересной и удобной.

«Крутой опыт, которым я горжусь, – участие в проектах Всеукраинская школа онлайн. В 2020 и 2021 года создал курс по украинской литературе, который всегда можно пересмотреть онлайн», – рассказал Продайков.

Победитель получит 250 тысяч гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации собственных образовательных проектов от ОО Освитория.

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