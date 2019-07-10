Зеленский назвал свою политику «мощной» и «наглой»

Украинский лидер подчеркнул, что без решительной политики изменения в Украине не произойдут.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 2 октября, принял участие в совещании с депутатами партии Слуга народа в городе Трускавец. В ходе выступления он сделал ряд заявлений, сообщила пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер отметил успешность развития в Украине инфраструктуры и диджитализации, в сфере которой «мы – номер один сегодня в Европе». Кроме того, Украина является первой среди европейских стран по темпам строительства дорог, добавил он.

По словам Зеленского, Офис президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является самой главной победой этого года.

«Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая», – заявил он и подчеркнул, что без решительной политики в Украине не произойдут изменения.

Также глава государства отметил, что в стране начал мощно работать Совет национальной безопасности и обороны, и «различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники испытывают его давление».

При этом он заявил, что есть определенные вопросы к партии Слуга народа, и призвал ее членов «быть на местах» и «работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку». Зеленский подчеркнул, что у политсилы большой путь, но пройдут его только сильнейшие.

Наконец, президент выразил уверенность, что власти еще успевают сделать все, что обещали украинскому народу.

«По крайней мере все то, что зависит от нас. Если война – сложный вопрос, и зависит не только от нас, то в программе партии Слуга народа и в программе Президента не существует пунктов, которые мы не можем выполнить», – сказал Зеленский.

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