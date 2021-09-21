НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
19:45 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бангладеш умерли двое украинских моряков – СМИ

Тела погибших были отправлены на вскрытие. Расследование смерти украинских моряков продолжается.

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, умерли двое украинских моряков. Об этом 2 октября сообщает Deniz Haber.

«30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых на то причин или болезней», – сообщает издание со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.

Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

Источник:
Тэги: смерть, моряки, сухогруз
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2021 08:20
В Киевской области студент умер после прививки
ТОР
06.09.2021 19:30
Умер один из свидетелей по делу о катастрофе MH17
ТОР
11.03.2021 12:27
В Черном море затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com