В Бангладеш умерли двое украинских моряков – СМИ

Тела погибших были отправлены на вскрытие. Расследование смерти украинских моряков продолжается.

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, умерли двое украинских моряков. Об этом 2 октября сообщает Deniz Haber.

«30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых на то причин или болезней», – сообщает издание со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.

Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

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