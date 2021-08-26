В Кабуле произошел взрыв возле мечети, есть жертвы

В результате взрыва возле мечети Идгах в столице Афганистана погибли 12 человек, еще 32 человека получили ранения.

Недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана в воскресенье, 3 октября, произошел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Кабул ньюс в Twitter.

Во время взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, одного из представителей захватившего власть в стране радикального движения Талибан.

Отмечается, что рядом с мечетью также произошла перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки Исламское государство в Хорасане, которая является ответвлением экстремистской организации Исламское государство.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 32 человека получили ранения.

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