НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
21:46 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабуле произошел взрыв возле мечети, есть жертвы

В результате взрыва возле мечети Идгах в столице Афганистана погибли 12 человек, еще 32 человека получили ранения.

Недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана в воскресенье, 3 октября, произошел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Кабул ньюс в Twitter.

Во время взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, одного из представителей захватившего власть в стране радикального движения Талибан.

Отмечается, что рядом с мечетью также произошла перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки Исламское государство в Хорасане, которая является ответвлением экстремистской организации Исламское государство.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 32 человека получили ранения.

Источник:
Тэги: терракт, Кабул
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2021 10:30
США, Британия и Австралия предупредили о угрозе теракта в аэропорту Кабула
ТОР
21.08.2019 15:11
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 80 человек
ТОР
18.08.2019 15:45
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com