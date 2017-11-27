Тарифы ЖКХ повышаться не будут – Шмыгаль

Чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ в размере 4%.

Тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом правительство, НАК Нафтогаз и руководители городов во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ в размере 4% – это дополнительно не менее 11 млрд грн. Меморандум также предусматривает поддержку со стороны государства тех общин, которые не способны самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения», – говорится в сообщении.

Также глава правительства отметил, что с 1 октября для 80% домохозяйств снизилась цена на электроэнергию – теперь она составляет 1,44 кВт⋅год.

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