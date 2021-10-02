Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции

В Тбилиси знали о намерении Саакашвили приехать и следили за ним от начала до конца его движения из Украины в Грузию.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили планировал устроить провокацию и организовать убийство лидеров оппозиции. Об этом глава грузинского правительства в воскресенье, 3 октября, заявил в интервью телеканалу «Имеди».

По словам главы Кабмина, Саакашвили намеревался 3 октября, после оглашения предварительных результатов выборов, вывести на улицы порядка 10 тысяч человек и «с помощью убийств желал лишить правительство легитимности».

«Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров. Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», – заявил Гарибашвили.

Он добавил, что в Тбилиси знали о намерении Саакашвили приехать и следили за ним от начала до конца его движения из Украины в Грузию.

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