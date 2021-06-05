В католической церкви Франции выявили около трех тысяч педофилов

Комиссия вела расследование более двух с половиной лет, изучая период с 1950 года до наших дней, основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах.

По предварительным оценкам независимой комиссии Французской католической церкви, которая расследовала педофилию в церковных кругах, за 70 лет в католической церкви страны было от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. педофилов. Об этом в воскресенье, 3 октября, пишет AFP.

Агентство уточнило, что комиссия вела расследование более двух с половиной лет, изучая период с 1950 года до наших дней, основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах, а также интервью со свидетелями.

По словам главы комиссии Жан-Марка Сова, исследование выявило от 2,9 тыс. до 3,2 тысяч педофилов среди членов церкви. Он же не исключил, что таких может быть намного больше.

Полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, 6 октября, он содержит 2,5 тыс. страниц.

Независимая комиссия была создана в 2018 году Французской католической церковью в ответ на ряд скандалов, связанных с педофилией внутри церкви. В ее состав входят 22 человека, среди них юристы, историки, социологи, медицинские специалисты и теологи.

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