В Украине может появиться военная миссия ЕС

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей.

Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии.

Как написано в документе, «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине» будет «выражением солидарности» со страной «в связи с продолжающимися военными действиями России» на границе с Украиной и «в незаконно аннексированном Крыму». Предварительное название миссии – «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине».

Проект создания миссии поддерживается Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Румынией, Словакией, Швецией и Финляндией.

Кроме этого, Европейская служба внешних связей рассматривает еще три варианта развития боевого потенциала украинской армии. Среди которых, расширение существующей с 2014 года консультативной миссии по реформе сектора гражданской безопасности Украины.