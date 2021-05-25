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07:17 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине может появиться военная миссия ЕС

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей.

Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии.

Как написано в документе, «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине» будет «выражением солидарности» со страной «в связи с продолжающимися военными действиями России» на границе с Украиной и «в незаконно аннексированном Крыму». Предварительное название миссии – «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине».

Проект создания миссии поддерживается Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Румынией, Словакией, Швецией и Финляндией.

Кроме этого, Европейская служба внешних связей рассматривает еще три варианта развития боевого потенциала украинской армии. Среди которых, расширение существующей с 2014 года консультативной миссии по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

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Тэги: Европейский союз, военная миссия
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