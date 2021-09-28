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Главная » Мир » Религия
09:25 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гвардейцы папы римского отказались делать прививки от COVID-19

В Ватикане три гвардейца папы римского ушли в отставку из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишет Tribune de Geneve со ссылкой на представителя папской гвардии.

Еще три рекрута согласились вакцинироваться после того, как были временно отстранены от службы.

С 1 октября сотрудники служб Святого Престола для прохода на территорию Ватикана должны предъявлять сертификаты вакцинации либо отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не более чем за 48 часов до этого.

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Тэги: папа римский, прививка от COVID-19
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