Гвардейцы папы римского отказались делать прививки от COVID-19

В Ватикане три гвардейца папы римского ушли в отставку из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишет Tribune de Geneve со ссылкой на представителя папской гвардии.

Еще три рекрута согласились вакцинироваться после того, как были временно отстранены от службы.

С 1 октября сотрудники служб Святого Престола для прохода на территорию Ватикана должны предъявлять сертификаты вакцинации либо отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не более чем за 48 часов до этого.