Украинский ФК «Заря» проиграл итальянскому ФК «Рома» в Лиге конференций

В четверг завершился поединок второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, в котором луганская «Заря» принимала на «Славутич-Арене» в Запорожье команду «Рома» из Италии и проиграла со счетом 0:3.

Букмекерская контора 1xbet (прочитать о ней и скачать 1хбет кз можно на сайте Рейтинг Букмекеров) считала гостей явными фаворитами поединка и давала коэффициент 1,37 на их победу. Успех «Зари» оценивался коэффициентом 9,31, а ничья – 5,10.

Уже на шестой минуте встречи нападающий «Рома» Стефан Эль-Шаарави воспользовался ошибкой защитников украинской команды и реализовал выход один на один. В первом тайме итальянцы имели еще несколько возможностей отличиться, однако голкипер хозяев Дмитрий Мацапура сумел совершить несколько эффектных сэйвов.

Во второй половине встречи защитник гостей Крис Смоллинг после подачи углового пробил вплотную по воротам «Зари», поэтому Мацапура уже не мог выручить свою команду. А две минуты спустя защитники луганской команды вновь сыграли неудачно и позволили Тэмми Абрахаму довести счет до разгромного.

В поединке с «Ромой» плохо сыграла не только защита хозяев, но и нападение – «Заря нанесла всего 5 ударов против 15 у соперника, из которых в створ пришлись 2 удара футболистов «Зари» и 10 ударов игроков «Ромы».

По итогам встречи «Рома» с 6 очками расположилась на первой строчке в турнирной таблице группы C, а подопечные Виктора Скрипника, не набравшие ни одного очка, остались на последнем месте.

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