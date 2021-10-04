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Главная » Мир » Общество
11:36 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

3 правила стильного оформления магазинных витрин: чек-лист

Витрины магазина – один из главных индикаторов успешности предприятия. Современные и стильные прилавки делают помещение привлекательным и интересным для целевой аудитории.

Витрины магазина – один из главных индикаторов успешности предприятия. Современные и стильные прилавки делают помещение привлекательным и интересным для целевой аудитории.

Мы узнали у представителей профильной компании “КиевМетСервис”, как эффективно и доступно оформить торговое помещение начинающим бизнесменам.

Эстетика полок и стеллажей имеет значение

Прежде чем купить стеллажи для магазина, продумайте собственную ассортиментную матрицу: определите, где конкретно будут витрины и как можно обыграть их расположение с точки зрения интерьера.

Правильно выбрать торговое оборудование легко – покупайте качественные стеллажи из прочных и надежных материалов. Старайтесь обходить стороной предложения о продаже витрин б/у – скорее всего, они уже свое “отработали”.

Брендированное торговое оборудование – залог узнаваемости вашего логотипа в будущем. Сформируйте оригинальный корпоративный стиль, чтобы запомниться потенциальным покупателям с первого же визита.

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