За отставку Разумкова собрали 190 подписей

Подписи за отстранение председателя парламента поставили 190 депутатов фракции Слуги народа.

Фракция Слуга народа собрала около 190 подписей за запуск процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, замглавы фракции Александр Корниенко.

«Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдается на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там еще, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел», – сказал нардеп.

Корниенко считает, что вопрос отставки можно рассмотреть уже на этой неделе, хотя сам Разумков заявил, что регламент такую возможность исключает.

Также стало известно, что Разумкова удалили из всех партийных чатом Слуги народа, сообщает PavlovskyNews.

«Коллеги, удалил ДА из всех чатов после того, как главы комитетов увидели риторику и поведение на Согласительном. Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций – не вариант», – говорится в переписке «слуг».

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