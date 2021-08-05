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14:00 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС не рассматривает отмену безвиза для Украины

Безвиз является заслуженным для Украины и результатом того, что она выбрала европейское будущее, подчеркнули в Еврокомиссии.

Евросоюз на данный момент не рассматривает возможность отмены безвиза для украинцев, несмотря на критику Европейской палаты аудиторов из-за неполного выполнения безвизовых критериев. Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, замгендиректора по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова, сообщает Европейская правда в понедельник, 4 октября.

«Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением», – сказала Матернова.

В то же время в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

«Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по «механизму приостановления безвиза»,  включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций», – добавила Матернова.

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Тэги: ес, безвиз
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