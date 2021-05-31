Нефть резко подорожала на фоне заседания ОПЕК+

В ОПЕК+ решили продолжить восстанавливать уровень добычи нефти, цена на нее подскочила до 81 доллара за баррель.

Стоимость мировых цен на нефть на торгах в понедельник, 4 октября, превысила 81 доллар за баррель на фоне заседания ОПЕК.

Так, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель (+2%) впервые с октября 2018 года.

По данным торговой площадки на 15:59 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,65% и достигла $80,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI превысила $77 за баррель (+1,57%).

Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Следующая встреча намечена на 4 ноября.

Также сегодня мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал обзор, в котором повысил прогноз спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн б/с – до 4,2 млн б/с.

Согласно документу, глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Оценка повышена на фоне обширной кампании по вакцинации.

Также в нем говорится, что предложение нефти будет расти. И, если в этом году рынок нефти пребывает в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается переизбыток предложения в объеме 1,4 млн б/с.

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