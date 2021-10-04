Процедура началась по представлению Давида Арахамии. Разумков заявил, что «все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом».

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Об этом сам Разумков написал в Telegram в понедельник, 4 октября.

Процедура началась по представлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

«По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом», – написал Разумков.

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