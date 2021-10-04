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19:49 04 Октября 2021 12 Комментарии
Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента
Процедура началась по представлению Давида Арахамии. Разумков заявил, что «все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом».
Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Об этом сам Разумков написал в Telegram в понедельник, 4 октября.
Процедура началась по представлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.
«По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом», – написал Разумков.
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Тэги: Верховная Рада, отзыв, Разумков, пост спикера парламента
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