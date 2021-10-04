НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
19:49 04 Октября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента

Процедура началась по представлению Давида Арахамии. Разумков заявил, что «все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом».

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Об этом сам Разумков написал в Telegram в понедельник, 4 октября.

Процедура началась по представлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

«По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом», – написал Разумков.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, отзыв, Разумков, пост спикера парламента
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.10.2021 16:14
За отставку Разумкова собрали 190 подписей
ТОР
03.10.2021 00:13
«Слуги народа» собрали подписи за отставку спикера Рады
ТОР
30.08.2021 11:00
Известны главные задачи Верховной Рады на осень
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новый украинский ледокол вошел в Черное море

20:59  Украина

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента

19:49  Украина

Нафтогаз повысил цены на газ почти на 40%

18:42  Украина

Нефть резко подорожала на фоне заседания ОПЕК+

17:39  Мир

За отставку Разумкова собрали 190 подписей

16:14  Украина

Предпосылок встречи Путин-Зеленский нет – Песков

15:00  Мир

ЕС не рассматривает отмену безвиза для Украины

14:00  Мир

КНДР намерена восстановить связь с Южной Кореей

13:00  Мир

В Запорожье зажглись голубые звезды

12:24  Украина

В Израиле третья доза стала обязательной для завершения COVID-вакцинации

12:00  Мир

3 правила стильного оформления магазинных витрин: чек-лист

11:36  Мир

Тарифы ЖКХ повышаться не будут – Шмыгаль

11:00  Украина

Украинский ФК «Заря» проиграл итальянскому ФК «Рома» в Лиге конференций

10:54  Украина

В Италии разбился самолет, есть погибшие

10:00  Мир

Гвардейцы папы римского отказались делать прививки от COVID-19

09:25  Мир

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

09:00  Украина

Как организовать доставку из официального магазина GAP в Украину

08:17  Украина

Новости | NetGameSlots.com