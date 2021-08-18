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20:59 04 Октября 2021 0 Комментарии
Новый украинский ледокол вошел в Черное море
Украина ранее приобрела исследовательский корабль у Британии. Судно уже направляется в Одессу.
Исследовательский корабль James Clark Ross для проведения антарктических миссий вошел в Черное море. Об этом сообщает Европейская правда в понедельник, 4 октября.
Как пишет Twitter-блог Yörük Işık, отслеживающий корабли, проходящие через Босфор, корабль прошел пролив, направляясь из датского порта Фредериксхавн в Одессу.
Ожидается, что в украинский порт корабль зайдет в ближайшие два дня. На фото можно увидеть, что на корме судна уже нанесена надпись Odesa.
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Тэги: черное море, ледокол, украинский ледокол
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