Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США

Награждены физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и биолог Ардем Патапутян из исследовательского института Скриппса.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американский физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и биолог Ардем Патапутян из исследовательского института Скриппса (США).

Об этом в понедельник, 4 октября, объявила Шведская королевская академия наук.

Их отметили за исследования реакции организма на температуру и прикосновение.

«Эти прорывные открытия начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая привела к быстрому расширению нашего понимания того, как наша нервная система испытывает тепло, холод и механические раздражители», – говорится в сообщении.

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