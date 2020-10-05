НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
00:50 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США

Награждены физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и биолог Ардем Патапутян из исследовательского института Скриппса.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американский физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и биолог Ардем Патапутян из исследовательского института Скриппса (США).

Об этом в понедельник, 4 октября, объявила Шведская королевская академия наук.

Их отметили за исследования реакции организма на температуру и прикосновение.

«Эти прорывные открытия начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая привела к быстрому расширению нашего понимания того, как наша нервная система испытывает тепло, холод и механические раздражители», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: медицина, Нобелевская премия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.10.2020 20:00
«Нобеля» по медицине вручили за открытие вируса гепатита С
ТОР
07.10.2019 13:36
Нобелевскую премию по медицине получили трое ученых из США и Великобритании
ТОР
01.10.2018 13:24
Нобелевская премия по медицине присуждена за новый подход к терапии рака
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Facebook назвали причину масштабного сбоя

11:50  Мир

Главный матч тура в УПЛ завершился без голов

10:08  Украина

Выбираем бойлер Горенье правильно: 5 ключевых параметров

09:43  Мир

Зеленский призвал усилить информационную кампанию о важности вакцинации

07:38  Украина

Сборная Португалии выиграла ЧМ по футзалу

05:21  Мир

Цукерберг потерял 7 млрд долларов из-за сбоя в работе Facebook

04:07  Мир

Джоковича могут не пустить на Australian Open из-за отказа от вакцинации

03:10  Мир

В работе Facebook случился крупнейший в истории сбой

02:17  Мир

Российские наемники совершали военные преступления в Ливии, – доклад ООН

01:34  Мир

Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США

00:50  Мир

Новый украинский ледокол вошел в Черное море

20:59  Украина

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента

19:49  Украина

Нафтогаз повысил цены на газ почти на 40%

18:42  Украина

Нефть резко подорожала на фоне заседания ОПЕК+

17:39  Мир

За отставку Разумкова собрали 190 подписей

16:14  Украина

Предпосылок встречи Путин-Зеленский нет – Песков

15:00  Мир

ЕС не рассматривает отмену безвиза для Украины

14:00  Мир

Новости | NetGameSlots.com