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01:34 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ООН подтвердила, что российские наемники совершали военные преступления в Ливии

Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве. Авторы составили также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления.

Все стороны вооруженного конфликта в Ливии, в том числе российские наемники, во время своего участия в конфликте допустили многочисленные нарушения прав человека. Некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности.

К таким выводам пришла независимая миссия, направленная в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека.

Доклад миссии будет представлен в четверг в Женеве. Авторы составили также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления. Он, однако, пока остается засекреченным.

В докладе утверждается, что российские наемники из так называемой «ЧВК Вагнера», которые поддерживали одну из сторон ливийского конфликта, судя по всему, совершали военные преступления, в частности расстреливали пленных. Также наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях находилась на планшете, вероятно, забытом при отступлении бойцами ЧВК, о чем ранее сообщала британская пресса.

В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой воевали россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.

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Тэги: Ливия, ООН, военные преступления
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