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03:10 05 Октября 2021 0 Комментарии
Джоковича могут не пустить на Australian Open из-за отказа от вакцинации
Стартовый турнир «Большого шлема» сезона-2022 может потерять первую ракетку мира Новака Джоковича.
Это следует из заявления премьера австралийского штата Виктория Дэна Эндрюса.
«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, – принятие первой и второй доз вакцины», – приводит слова премьера Tennis World USA.
Накануне появилась информация, что правительство штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации к середине ноября, постановление затрагивает профессиональный спорт.
Ранее Джокович выразил недоверие к идее обязательной вакцинации от коронавируса.
Australian Open-2022 должен пройти с 17 по 30 января.
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Тэги: теннис, Новак Джокович, вакцинация
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