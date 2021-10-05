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02:17 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В работе Facebook случился крупнейший в истории сбой

Глобальный сбой в Facebook, из-за которого семь часов был закрыт доступ к соцсетям и сервисам, является самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

Отключение «стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира», говорится в сообщении на странице сервиса Downdetector.

После восстановления доступа к Facebook Downdetector продолжает сообщать о неполадках в работе ряда других крупных соцсетей и мессенджеров: Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал произошедшее. Он заявил, что работа сервисов возобновляется, и извинился за сбой.

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Тэги: Facebook
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