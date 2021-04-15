НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:21 05 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Сборная Португалии выиграла ЧМ по футзалу

В финальном поединке чемпионата. проходившего в Литве, португальцы победили сборную Аргентины – 2:1.

Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.

В «бронзовом» финале Бразилия победила Казахстан – 4:2.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ, заняв последнее место в группе в раунде отбора.

Источник:
Тэги: футзал
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.04.2021 07:05
Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022
ТОР
25.02.2021 01:37
Беларусь лишили финала Лиги чемпионов по футзалу
ТОР
01.02.2021 03:46
Украинцы разгромили сборную Албанию в отборе на Евро-2022
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com