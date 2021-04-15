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05:21 05 Октября 2021 8 Комментарии
Сборная Португалии выиграла ЧМ по футзалу
В финальном поединке чемпионата. проходившего в Литве, португальцы победили сборную Аргентины – 2:1.
Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.
В «бронзовом» финале Бразилия победила Казахстан – 4:2.
Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ, заняв последнее место в группе в раунде отбора.
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Тэги: футзал
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