Сборная Португалии выиграла ЧМ по футзалу

В финальном поединке чемпионата. проходившего в Литве, португальцы победили сборную Аргентины – 2:1.

Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.

В «бронзовом» финале Бразилия победила Казахстан – 4:2.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ, заняв последнее место в группе в раунде отбора.

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