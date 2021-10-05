Главный матч тура в УПЛ завершился без голов

В воскресенье на стадионе «Олимпийский» в Киеве в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги встречались местное «Динамо» и «Шахтер» Донецк. Матч завершился безголевой ничьей.

Команды уже играли между собой в сентябре в матче за Суперкубок – тогда сильнее оказались «горняки» (3:0), поэтому букмекерская контора Melbet (здесь вы можете найти бонусы БК для новых игроков) считала фаворитами игроков «Шахтера» и давала коэффициент 2,48 на их победу. На успех «Динамо» давался коэффициент 2,81, а на ничью – 3,0.

Несмотря на то, что поединок завершился без голов, обе команды имели множество моментов для того, чтобы открыть счет. В начале первого тайма полузащитник киевлян Карлос Де Пена угодил в штангу, а через пару минут Тарас Степаненко после подачи с углового с близкого расстояния наносил удар по воротам Пятова, но вратарь «Шахтера» выручил свою команду.

В первой половине встречи команды имели еще несколько опасных моментов, однако нападающие не могли попасть в створ ворот.

Во втором тайме чаще атаковали игроки команды гостей, но защитники «бело-голубых» вовремя блокировали удары подопечных Де Дзерби. Кроме того, во втором игровом отрезке игроки стали чаще нарушать правила и сбивать темп игры. Об этом говорит и статистика желтых карточек: одна карточка в первом тайме против пяти во втором.

По итогам встречи киевское «Динамо» сохранило лидерство в Премьер-лиги и отрыв от «Шахтера» на 3 очка. Полтавская «Ворскла», которая обыграла «Ингулец» (3:0), набрала 21 очко и теперь отстает от второго места на 2 очка, от первого – на 5.

В следующем туре, который состоится через неделю, команда Луческу встретится в гостях со «Львовом», а «Шахтер» на своем поле примет луганскую «Зарю».