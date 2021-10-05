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11:50 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Facebook назвали причину масштабного сбоя

Изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов вызвали проблемы, которые прервали связь.

В компании Facebook заявили, что сбой в работе соцсети произошел из-за неправильного изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах. Об этом сообщается на сайте Facebook Engineering.

«Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что основная причина этого отключения также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые используются в повседневной работе, затрудняя попытки специалистов компании быстро диагностировать и решить проблему.

Источник:
Тэги: Facebook, масштабный сбой
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