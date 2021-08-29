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19:39 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нужен ли тест на антитела после вакцинации или выздоровления

Пока неизвестно, какой именно уровень антител в организме может обеспечить защиту от коронавируса, говорят в Минздраве.

Тест на антитела после COVID-вакцинации или выздоровления от коронавируса делать не стоит. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во вторник, 5 октября.

По его словам, хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который коррелировал бы с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител в качестве существенного фактора в иммунитете широко признается.

«Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит», – пояснил Кузин.

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Тэги: тест, антитела, covid
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