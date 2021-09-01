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16:00 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский встретился с президентом Израиля

Официальная церемония прошла в Мариинском дворце, после чего главы государств провели беседу в узком кругу.

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который прибыл в Украину с государственным визитом.

Церемония встречи состоялась во дворе Мариинского дворца, где военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины.

Президенты обошли строй почетного караула. Состоялось представление официальных делегаций двух стран.

После официальной церемонии Владимир Зеленский и Ицхак Герцог начали встречу в узком кругу. Затем состоятся переговоры в расширенном формате.

После завершения встречи главы государств сделают заявления для СМИ.

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Тэги: Израиль, визит, зеленский
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