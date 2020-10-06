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21:30 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нобелевскую премию по физике получили трое ученых

Одну половину премии вручат за надежный прогноз глобального потепления, а вторую – за анализ сложных физических систем.

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман, итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Их имена 5 октября объявил Нобелевский комитет.

Отмечается, что Хассельман и Манабэ получили награду за «физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления», а Паризи – за «открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет».

Таким образом, денежную премию в размере десять миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов) разделят: одну часть средств получат Манабэ и Хассельман, а вторую половину суммы – Паризи.

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Тэги: физика, Нобелевская премия
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