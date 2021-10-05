СМИ: клиенты адвоката-мошенника Павла Свитайло становятся жертвами криминалитета

От банального вымогательства и рейдерства, нечистые на руку дельцы переходят к более изощренным методам обмана бизнесменов и завладения их активами.

От банального вымогательства и рейдерства, нечистые на руку дельцы переходят к более изощренным методам обмана бизнесменов и завладения их активами. Склонив доверчивых клиентов к юридическому обслуживанию, злоумышленники завладевают конфиденциальной информацией, выявляют наиболее чувствительные болевые точки и совместно с недобросовестными правоохранителями и представителями криминалитета, начинают отрабатывать собственные схемы давления – пишет сайт ОРД.

Ярким примером такого мошенничества на рынке юридических услуг, по словам журналистов, является Павел Свитайло.

Павел Свитайло – в конце 90-х – начале 2000 г.г. работал в охране «Масложиркомбината», а затем на рынке «Барабашово». Со скандалом был уволен со всех мест работы. До увольнения с рынка успел ЗАОЧНО окончить пединститут по специальности юрист-правовед, что позволило ему в дальнейшем получить адвокатскую лицензию и открыть собственную практику. В ходе общения с потенциальными клиентами, козыряет несуществующими связями в руководстве Гепрокуратуры, СБУ, МВД и Госбюро расследований, а также в криминальных кругах.

Путь в юридическую западню к этому «адвокату» начинается с того, что коммерсантам, желающим упорядочить активы, навести порядок в документах и юридических спорах, начинают поступать рекомендации обратиться к «юристу с большими возможностями» — Павлу Свитайло. Чаще всего он находит будущих жертв сам, по наводке от правоохранителей или криминалитета – отмечает издание.

Основные методы работы «адвоката» Свитайло — шантаж, доносы, клевета, незаконное получение информации, фабрикация криминальных производств, предоставление наводок оперативникам и криминалитету и пр. Многие покупаются на «юриста с большими возможностями», не подозревая что сами могут стать жертвами произвола. На каждого с кем имеет дело Свитайло, он сразу же начинает собирать собственный компромат, записывая на диктофон все разговоры и документируя каждый шаг.

После заключения договора о сотрудничестве, клиенты оказываются втянуты в мошенническую игру, где целью является не защита их интересов, а выманивание денег и отъем активов по заранее намеченному сценарию. Предложения о помощи начнут поступать противоположной стороне конфликта, «защитники» будут двурушничать и играть на стороне каждого участника противостояния, участники юридического спора будут подстрекаться на радикальные действия и постоянное повышение ставок. По мере умножения проблем, также будут вырастать гонорары и коррупционные прайсы, а сами клиенты могут стать жертвами бандитских нападений, милицейских обысков, шантажа и вымогательства.

В целом, войдя в такое «сотрудничество», избавиться от него будет очень непросто. Результат всегда один – большое количество утекшей чувствительной для бизнеса информации, испорченная репутация, шантаж и угрозы со стороны «адвоката» и его приспешников – предупреждают журналисты.