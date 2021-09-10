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00:47 06 Октября 2021 0 Комментарии
В Молдове задержали генерального прокурора
Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло отстранили от должности из-за начавшегося уголовного производства.
Как сообщил министр юстиции республики Серджиу Литвиненко, Стояногло задержан, его полномочия прекращены. Также от исполнения обязанностей отстранены и заместители генпрокурора.
В здании Генпрокуратуры проходят обыски.
Жалобу на Стояногло подал депутат от президентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп. Он обвинил нынешнего генпрокурора в том, что в 2010 году тот на должности председателя парламентской комиссии одобрил поправку в законодательство, которая упростила схему отмывания денег через молдавские судебные инстанции.
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Тэги: генеральный прокурор, Республика Молдова
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