В Молдове задержали генерального прокурора

Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло отстранили от должности из-за начавшегося уголовного производства.

Как сообщил министр юстиции республики Серджиу Литвиненко, Стояногло задержан, его полномочия прекращены. Также от исполнения обязанностей отстранены и заместители генпрокурора.

В здании Генпрокуратуры проходят обыски.

Жалобу на Стояногло подал депутат от президентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп. Он обвинил нынешнего генпрокурора в том, что в 2010 году тот на должности председателя парламентской комиссии одобрил поправку в законодательство, которая упростила схему отмывания денег через молдавские судебные инстанции.

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